ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ- ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ ನಷ್ಟ 1.8 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೂ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬಿಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವು ನಷ್ಟಗಳು..! ಲೆಕ್ಕವೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ 23 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. 23 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಸರಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟ 23 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕುಸಿತ, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಫ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ.

Loss due to war in Ukraine is estimated to be 1.8 Lakh Crore Rupee. It is indirect losses due to production decreases, logistics disruptions, and lower prices for exports.