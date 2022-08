Features

ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈಗ 14ನೇ ಸೀಸನ್ ಬಹಳ ರೋಚಕ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ಛೇಟ್ರಿ, ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮಿಥಾಲಿ ಮಧುಮಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ರನ್ನರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಸೆಲಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ 14ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನ ದುಲಿಚಂದ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಧುಲಿಚಂದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕೆಬಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದುರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಬಳಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಧುಲಿಚಂದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Kaun Banega Crorepati Season 14 has begun with bang, as first contestant Dhulichan Agarwal has won 50 lakh in his first. Still unbeaten he will continue the contest.