ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ..! ಐದು ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬಾದ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ

ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ..! ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ತೀರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೋತೀವಿ... ಕಾರು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ತಗೋತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕರೆ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಮಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ...?

ಐದಾರು ಸೈಟು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಜೀವನ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು.

ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರೆಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಇವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಹಿಂದಿಯ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದವರು. ಐದನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಥ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದವರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟವರೇ ಎಲ್ಲರೂ.

ಆದರೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ...! ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆದ್ದ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವೇ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರಂತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಜ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಅದಾಗೇ ಬಂದರೆ ಸಿರಿ, ನಾವಾಗೇ ಅರಸಿ ಹೋದರೆ ಮಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಹೊನ್ನು ಅದಾಗೇ ಅರಸಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ.

English summary

KBC Season 5 Winner Sushil Kumar got 5 crore as prize money. One would imagine how good the life will be with 5 crore. But Sushil Kumar had different story to tell.