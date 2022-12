ಭಾರತೀಯರು ಓಡಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೇಶದ 6 ಸ್ಥಳಗಳು ಇವು

Travel

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9: ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಭೂಮಿಯಾದ ಭಾರತವು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇದು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 7 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮತಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಇಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಲೋನ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು (ILP) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರಗಳು

ಇನ್ನರ್‌ ಲೋನ್‌ ಅನುಮತಿ ಎಂದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.

ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಜನರ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂತಿವೆ. 1. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅರುಣಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಚೀನಾ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಗುವಾಹಟಿ, ದೆಹಲಿ ಈ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಐಎಲ್‌ಪಿಯು ಅರುಣಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೂಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಾತಂಕದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೊಹಿಮಾ, ದಿಮಾಪುರ್, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಕೊಕ್‌ಚುಂಗ್‌ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಐಎಲ್‌ಪಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಈ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

English summary

A land of great cultural diversity and rich heritage, India is a vast terrain of exploration. It is a paradise for travel enthusiasts while traveling in this subcontinent.