ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 6: ಹಳೆಯ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಗಳು, ಅವಶೇಷಗಳು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಕೈಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸರಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತೇಲುವ ಚರ್ಚ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಳುಗುವ ಚರ್ಚ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಚರ್ಚ್‌ ಅವಶೇಷದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು ಅದರ ರಚನೆಯು ಪಾಚಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಗೋಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ (ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ), ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಅವಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗೋಥಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1860ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆ ಜೆ ಎ ಡುಬೊಯಿಸ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಷನರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1960ರಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು- ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಚರ್ಚ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ), ಚರ್ಚ್‌ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿದಿರುವ ಅವಶೇಷದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀರು ಆವರಿಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ರಚನೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

