JIMEX- 2020: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ತಾಲೀಮು

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಜಪಾನೀಸ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (JMSDF) ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿ JIMEX- 2020ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಇದು ಭಾರತ- ಜಪಾನ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ತಾಲೀಮಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವರಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ತಾಲೀಮು 28ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಭಾರತ- ಜಪಾನ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ತಾಲೀಮು, JIMEX ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಜಪಾನೀಸ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಈ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

Indian and Japan navies conclude their joint exercise, JIMEX-2020. In the event of maritime aggression by China, no treaty or alliance requires Tokyo or New Delhi to come to each other's assistance.



But they're sure as hell preparing for the eventuality.https://t.co/knKAqhNGgN