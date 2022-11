Features

oi-Minuddin Nadaf

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ $ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್, ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್‌ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು $44 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯೋಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.