ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮವು ಕೆಲವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ಅಥವಾ ಚಲನ್‌ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹದು.

ಹೌದು, ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಸುವುದು ಅಪರಾಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಾರು, ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭಾರಿ ಚಲನ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಲನ್ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

