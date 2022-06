ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

Agriculture

oi-Shankrappa Parangi

ನವದೆಹಲಿ ಜೂ. 25: ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾದ ಭಾರತ ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ರೈತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಳಕೆಯಾದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ (ಜಿಡಿಪಿ) ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾನ್ ಕ್ಲೇವ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರು ಎಲ್ಲವು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯತ್ತ ದಿನೇ ದಿನೆ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಸದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಕೇತ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ, ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡಿಪಿ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಶದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.

English summary

There is need Manpower to be involved in the Agriculture of Country, around 60% Population is Dependent on Agriculture, however Agri is lagging behind, Central Minister Narendra Singh Tomar said,