ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಹಾಲು ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣೆಬರಹ

ಚೆಸ್ಟರ್ ಕೌಂಟಿ, ಮೇ 30: ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಲು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ, ಆಗ ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು 15 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಡುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುಯುವುದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ 'ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್' ಲಾಟರಿ. 2021ರಲ್ಲಿ 'ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್' ಲಾಟರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದ ಚೆಸ್ಟರ್ ಕೌಂಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇರಳದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದ. 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ತಿರುವೋಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮೂಲದ ಜಯಪಾಲನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ. ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಮಾರು 7.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಯಪಾಲನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾದಿಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನಾ ಹುದ್ದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದಿದ್ದಾಳೆ.

A man won 15 crore when he went to get up in the morning and bought a milk and lottery ticket living in Chester County America.