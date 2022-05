ಯೋಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್: ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ಮೇ 24: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊರಾದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಜೆಜೆಬಿ) 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಕ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದರೆ..

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ' ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

"ಆರೋಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಸ್ವಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 505 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ) ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ವಕೀಲ ಅತುಲ್ ಸಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜೆಜೆಬಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ 'ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು' ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಜೆಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಂಚಲ್ ಅದಾನ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಸೋಮವಾರ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. JJB ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ 10,000 ರೂ ದಂಡವನ್ನು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The Juvenile Justice Board (JJB) has ordered the boy to work at cow shelter for 15 days for sharing an 'objectionable' post on social media against Chief Minister Yogi Adityanath.