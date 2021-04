Ahmedabad

oi-Amith

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 6: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತವರೂರು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣ 3,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೂರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 34 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಏರಿಕೆ; ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 50 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ವಲ್ಸದ್‌ನಿಂದ ಸೂರತ್‌ಗೆ 34 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಸೂರತ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಲ್ಸದ್‌ನಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತರಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು.

In the wake of the Covid-19 spike in Gujarat, 34 ventilators were transported to hospitals in the Surat district in a garbage truck to mitigate the shortage! pic.twitter.com/9rFeuRP1Vz