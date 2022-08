ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲು: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ?

Jobs

oi-Naveenkumar N

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಗಸ್ಟ್ 5: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2021-2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುಮಾರು 450,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1,53,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 148,500 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ವಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಆರ್‌ ಆಂಡ್‌ ಡಿ ನೀತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ-ಸಿಎಂ

ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.

