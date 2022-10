ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್: ನೀವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ!

Jobs

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ಭಾರತದ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ದೇಶದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಕಿಲ್‌ಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಐಟಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ 2022ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

India: 50 Percent of IT Employees likely to look for new job in next one year; Read here to know more