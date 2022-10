ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ!

India

oi-Punith BU

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 31: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ನೀಡಿದ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರ ಎನ್‌. ವಿ. ಸುಭಾಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮುನುಗೋಡು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುನುಗೋಡು ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಸಿಆರ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರ ಗಿಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮುನುಗೋಡು ಜನರು ಕೆಸಿಆರ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್‌, ಆಡಳಿತರೂಢ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ (ಕೆಟಿಆರ್) ಅವರು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರದೇಶ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಥವಾ ಅವಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಕೆಟಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಭಯ?, ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದರು.

English summary

Telangana BJP spokesperson N. V. Subhash said that BJP will come to power in Telangana with people's support and not by overthrowing the elected government or empty promises given by TRS.