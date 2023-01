ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ: ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 9: ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತೀಚಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ವ ತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಾರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರು, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಅವರು ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂತರಾಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂತಾರಾ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗಳು 'ಬಾಬಾ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಅವನು ಕುರುಡನೇ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬಣ್ಣ ಕುರುಡು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ 'ಯುಕ್ತ ಸಾಧನ' (ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ) ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದ ಅವರು, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಕ್ಷಿತಿಮೋಹನ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

