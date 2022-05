ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'Ancestral'

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ. 25: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ! ಲ್ಯಾವೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆ ಚದರಡಿ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಗಲೆ ಚದರಡಿ 42 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮವೇ ದಂಗಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾವೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾದ್ವಾನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಂಲ್ಡಿಂಗ್ಸ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 4300 ಚದರಡಿಯ ಬಂಗಲೆ ಚದರಡಿ 64,000 ರೂ.ನಂತೆ 27.05 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆ ಮಾರಾಟ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚದರಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾವೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚದರಡಿ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ 40,000 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚದರಡಿ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಪರಭಾರೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Bengaluru Real Estate Record: Two recent real estate transactions in the city center appear to have set new bench mark. An ancestral bungalow on Lavelle road spread across 4300 sq ft was sold 27 Crore know more