ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಮೊದಲ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 21: ಯಶಸ್ವಿ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಭಾರತದ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಕೇಶ್ ಜುನ್‌ಜುನ್‌ವಾಲಾ ಒಡೆತನದ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಏರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಯುಎಸ್‌ನ ಸಿಯಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದ ಕೀಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ 72 ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು; ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ

"ಆಕಾಶ ಏರ್, ತನ್ನ 72 ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳ ಮೊದಲ ಆಗಮನವನ್ನು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಮೊದಲ ವಿಮಾನದ ಆಗಮನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಹಸಿರು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸನಿಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿನಯ್ ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.

