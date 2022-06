ವಿಮಾನಯಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ!

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 20: ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಖರೀದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್‌ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾವು ಏರ್‌ಬಸ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್‌ಇ ಯ A320 ನಿಯೋ (Airbus SE's A320neo) ಅಥವಾ ಬೋಯಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿಯ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ (Boeing 737 Max) ಮಾದರಿಯ ಅಥವಾ ಇವೆರಡದ್ದೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 300 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

English summary

Under Tata Group ownership, Air India plans to add new flights to its fleet, Air India may order Airbus SE’s A320neo family jets or Boeing Co.’s 737 Max models, or a mix of both.