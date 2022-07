ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್

Features

oi-Naveenkumar N

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮುಷ್ಟಿ ಲಾಘವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಭೇಟಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ದೊರೆಯ ನಡುವೆ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭೆ; ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು?

ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮನತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಭೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಳಸಲುವ ಬೂಮ್‌ ಮೈಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ನಿಯೋಗಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ದೊರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಬ್ಬರ ಆರಂಭಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

English summary

US President Joe Biden met Saudi King Mohammed bin Salman on Friday. It is said to be an important event in the international political sphere. US President Joe Biden gave a fist bump to Saudi King Mohammed bin Salman during his visit to Saudi Arabia.