ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭೆ; ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು?

International

oi-Punith BU

ಜರ್ಮನಿ, ಜೂ.28: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಜಿ 7 ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮೀನಕರಿ ಬ್ರೂಚ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ಲಿಂಕ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಜರ್ಮನಿಯ ಜಿ-7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಬೈಡೆನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್, ಟ್ರುಡೋ ಚರ್ಚೆ

ಗುಲಾಬಿ ಮೀನಕರಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಜಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೀನಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಾರ್ದನ (ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು ಮಾದರಿ) ಅಂಟು ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮೀನಾಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಬಿಳಿ ಮೀನಾದ ಪದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಪದರದಿಂದ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು (ಗುಲಾಬಿ) ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಫ್‌ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಬ್ರೂಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಟೀ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬು ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿನ ರಾಣಿಯ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೋಹದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ: ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸೊಂಪು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಗಸಾದ ರಚನೆಗಳು ವಾರ್ಪ್ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಗಂಟು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕಯಂತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನ್ನು ಮೃದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹೊಳಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೇಷ್ಮೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳು ಅಥವಾ ಬದಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು- ರಾತ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಜರ್ದೋಜಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು (ಅತ್ತರ್) ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಝರಿ ಜರ್ದೋಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಡೋ- ಪರ್ಷಿಯನ್, ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರಿಯೋ ಡ್ರಾಘಿಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇನ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕೆತ್ತನೆಯು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಓಪಸ್ ಸೆಕ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಿಯೆಟ್ರಾ ಡ್ಯೂರಾದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾರೆ ಅರೆ- ಪ್ರಶಸ್ತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಬಲ್ ಐಟಂನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಚಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಕಲೆಯ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಮರೋಡಿ ಕೆತ್ತನೆಯಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ, ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಯು ಮೊರಾದಾಬಾದ್‌ನ ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೀಟಲ್ ನಗರಿ ಅಥವಾ "ಹಿತ್ತಾಳೆ ನಗರ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ನಂತರ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಯನ್ನು ಮರದ ಬ್ಲಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮರೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರತರಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಖದ ಮಟ್ಟವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೆರುಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತುವು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆತ್ತಿದ ಮಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಹದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲೋಹದ ಪುಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ರಮಾಫೋಸಾ ಅವರಿಗೆ ಡೋಕ್ರಾ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಡೋಕ್ರಾ ಕಲೆಯು ನಾನ್- ಫೆರಸ್ ಲೋಹದ ಎರಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಣದ ಎರಕದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಎರಕದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಘನ ಮತ್ತು ಟೊಳ್ಳಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಸರಳತೆ, ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಜಾನಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ರೂಪಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಮಾಯಣದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೂಡ ಇರುವ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಬರ್ಟೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೋಕ್ರಾ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿ'ಯ ಆಕೃತಿ. ಇದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

English summary

During the G7 meeting Narendra Modi gifted with an array of Indian artefacts made in various places in the country including Jammu and Kashmir and Chhattisgarh.