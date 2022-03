ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವು

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 21: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಐವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಎಸ್‌ಪಿ, ಇಬ್ಬರು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ 11 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 5, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ 3, ಬಿಎಸ್‌ಪಿ 2 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 1 ಸಂಸದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 5, 2016 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಿಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಯುಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಪಕ್ಷವು 29 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಗೆಲುವಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಪಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

English summary

Uttar Pradesh, there is going to be another tough fight between the Bharatiya Janata Party and the Samajwadi Party. However, from the very beginning, BJP's upper hand is visible in this.