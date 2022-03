ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು: ಯಾರು? ಎಷ್ಟು?

Lucknow

ಲಕ್ನೋ, ಮಾರ್ಚ್ 12: ಯುಪಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮನವೊಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ 25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳದ ಮೂವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ನಿಶಾದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನೆಲಾಲ್) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಧಾಂಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಎಸ್‌ಪಿಯ ನಯೀಮ್-ಉಲ್-ಹಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 203 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರ್ಸಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಕೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಎಸ್‌ಪಿಯ ರಾಕೇಶ್ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ 217 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಗಂಜ್, ಔರೈ, ಬಹ್ರೈಚ್, ಛಿಬ್ರಮೌ, ಇಟಾವಾ, ಫರೀದ್‌ಪುರ, ಜಲಾಲಾಬಾದ್, ಬಿಂಡ್ಕಿ, ಜಲೇಸರ್, ಕತ್ರಾ, ಮಧುಬನ್, ಮಾಣಿಕ್‌ಪುರ್, ಮಡಿಯಾಹುನ್, ಮೊಹಮ್ಮದಿ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ನಗರ, ನಕುದ್, ಫುಲ್‌ಪುರ್, ಸಲೂನ್, ಶಹಗಂಜ್, ಶ್ರವಸ್ತಿ, ಸೀತಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ 1,000 ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೌತ್, ನೆಹತೌರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 315 ಮತಗಳು, 258 ಮತಗಳು ಮತ್ತು 1,445 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಮಲೇಶ್ ಸೈನಿ ಅವರನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂವೇಶ್ ಅವರು ಚಂದ್‌ಪುರದಿಂದ ಕೇವಲ 234 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 261 ಮತಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಸೌಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 269 ಮತಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಸ್ತಿ ಸದರ್, ಭದೋಹಿ, ಬಿಸೌಲಿ, ದಿಬಿಯಾಪುರ್, ದುಮರಿಯಾಗಂಜ್, ಗಾಜಿಪುರ, ಇಟಾವಾ, ಜಸ್ರಾನಾ, ಕಿಥೋರ್, ಮೇಜಾ, ಪಟಿಯಾಲಿ, ಫರೆಂದಾ, ರಾಣಿಗಂಜ್, ಸರೇನಿ ಮತ್ತು ಜೈದ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೋಲಿನ ಅಂತರ 5,000 ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳಿದ್ದವು. ನಿಶಾದ್ ಪಕ್ಷವು ಹಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3,543 ಮತಗಳು ಮತ್ತು 2,816 ಮತಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಎಸ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಚ್ರವಾನ್‌ನಿಂದ 2,812 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 255 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಎಸ್‌ಪಿ 111 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

