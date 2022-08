ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ

Travel

oi-Naveenkumar N

ಬದಲಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಂಗರೂ ನಾಡು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುವುದೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಿಕಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಫ್-ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಸತಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಉಬರ್ ಅಥವಾ ಓಲಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ದುಬಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

English summary

Are You planning to make a trip to Australia Or Thinking about Getting higher education in Australia. This Article will help you to know the details about Australia