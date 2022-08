London

oi-Vijayasarathi SN

ವಿಶ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತಿಯರು ಓದಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಗೊಂದಲವಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಇರುವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಓದಲು ಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸೊಗಡು ಮರೆಯಾಗದಿರಲು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ

ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಎನಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಡಿ ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾರತೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಲು ಮುಗಿಬೀಳುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಲು ಭಾರತೀಯರು ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಸಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಂದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳ ಎನಿಸಿದೆ.

English summary

Britain is one of few favorite places for Indians who want to study abroad. Know what makes UK special in attracting students worldwide and in particulary from India.