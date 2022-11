8 ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಟು ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರಿಥಾಲಾದಿಂದ ಶಹೀದ್‌ಸ್ಥಳ್‌ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ 34 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕೆಂಪು ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲುಗಳ ಫ್ಲೀಟ್‌ನಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ) ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಹೊಸ ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೆಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಕೊನೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫುಟ್‌ಫಾಲ್ (ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.7 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು) ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೇಟ್, ಇಂದರ್‌ಲೋಕ್ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ಲೇಸ್.

ರೆಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಲ್ಬಂಗಾಶ್ ಮತ್ತು ಪಿತಾಂಪುರ ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಆರ್‌ಸಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಸಮಯಪುರ ಬದ್ಲಿಯಿಂದ ಹುಡಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ) ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ (ದ್ವಾರಕಾ ಸೆ.-21 ರಿಂದ ನೋಯ್ಡಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ/ವೈಶಾಲಿಗೆ) ಎಂಟು ಬೋಗಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಉಳಿದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 6 ಬೋಗಿಗಳ ರಚನೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ 336 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 176 ಆರು ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳು, 138 ಎಂಟು ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು 22 ನಾಲ್ಕು ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

