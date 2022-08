ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Business

oi-Naveenkumar N

ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಲಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕೋಫೋರ್ಜ್, ಎಲ್ & ಟಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ (ಎಲ್‌ಟಿಐ), ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ಪಿಎಸ್‌ವೈಎಸ್) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಎರಡಂಕಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ 2.4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೋಫೋರ್ಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 27.2 ರಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ (YoY), ಎಲ್‌&ಟಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಶೇಕಡ 18.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶೇಕಡ 14.5 ರಷ್ಟು, ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಶೇಕಡ 9 ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಶೇಕಡ 7 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಲಾರಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2017-2022 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಫೋರ್ಜ್ ಸಂಬಳದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಎಂಫಾಸಿಸ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು; ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು, ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ (MTCL) ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಮಾದರಿಯು ಸಂಬಳದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮರ್ಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿವೆ.

"ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ/ಆರ್ & ಡಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೂಹದ (ISG) 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 41ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಅಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡವು.

English summary

According to a report by brokerage and research firm Elara Capital, Coforge, L&T Infotech (LTI), and Persistent Systems (PSYS) all increased compensation by double digits in FY22. According to the report, severe supply-side pressure forced midcap Indian IT companies to roll out significant salary increases, which resulted in a median wage increase in FY22 that was 2.4 times higher than the five-year average wage growth.