IPL Betting : ನಾಲ್ವರು ಬುಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಜಪ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14: ಐಪಿಎಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಷ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಲಿಸರು ನಗರ-ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲಿಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಬುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲಿಸರು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೆಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಬುಕ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪುನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವನಗುಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ಇರ್ಫಾನ್‌ (28) ಎಂಬಾತನೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೋಲಿಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಡಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹಾಗೂ ಸೋಸಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ಫಾನ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋತವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಈತನನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ತಂಡವು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ನಗದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಗ್ಗೆರೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಎನ್‌, ಅನೂದೀಪ್‌ ಮತ್ತು ಸೂಧನ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರು. ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವೇಳೆ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಸಿಬಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಬಳಸಿದ ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

