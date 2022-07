ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ಹತ್ಯೆ, ರೌಡಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 25: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹತ್ಯೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆ ಹಂತಕರ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೇ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ರೌಡಿಸಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೂರತೆಯ ಜೊತೆ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಂತಕರನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಘಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕರು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೌಡಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶತ್ರು ಹತ್ಯೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ !

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ‌‌ ದಿನದಂದೇ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ಕೊಲೆ‌‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಳ್ಳ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಲಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?, ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾಷಾ ಆಲಿಯಾಸ್ ಕುಳ್ಳು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳು ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಹಚರ ಹರೀಶ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ‌ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಕುಳ್ಳು ರಿಜ್ವಾನ್‌ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

