ವೀರಶೈವ ಒಂದು ವ್ರತ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ!

Articles

ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ, ಪೂನಾ

Subscribe to Oneindia Kannada

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಎಂತ್ಹೊವಾನ್, ಕ್ಯಾಂಪ ಬೆಲ್, ಆರ್ ಸಿ ಕಾರ್, ಅರ್ಥರ್ ಮೈಲ್ಸ್ , ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಜನರು ಬಸವಣ್ಣನೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 1966ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪಿ ಬಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕರ ಅವರು Buddhism Is started by Buddha, Jainisam started by Mahaveera, Basavanna became The founder of Lingayat Religion ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Shashikant Pattan, staunch follower of Lingayat, says Veerashaiva cannot be considered as part of lingayat. He lists out differences between two religious sects and also points out how Veerashaivas tried to tarnish the image of Lingayat.