5G : ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಂದರೇನು? 5ಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 26ರಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜು ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್‌ಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಫಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜು ನಡೆದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ?

"ತರಂಗಾಂತರ ಮಾರಾಟದಿಂದ 80-90 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಅನ್ನು ಅವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಇಎಂಡಿ) ಆಗಿ ನೀಡಿರುವುದು ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ 4ಜಿ ಬೇಟೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸುಳಿವು.

ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಅದಾನಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಂಬಾನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ, ಅವರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಾತ್ರ ಇಎಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಎಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಾ ಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಂದರೇನು? 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು, 2ಜಿಯಿಂದ 5ಜಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿವೆ? ಇವೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿದೆ:

