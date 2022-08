ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಲೂಟಿ?

Features

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಮರಳಿಸಿ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚೂಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣೆಬರಹ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತವರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವೈರುದ್ಧ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನದಿಂದ ಭಾರತದ ನೆಲ ಪಾವನವಾಯಿತು ಎನ್ನುವವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನಾಡಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿದರು, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಲು ಬಡತನವೇ ಹೊದ್ದಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವ ಏನು? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಉತ್ಸಾ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Most of the People in Britain are believing their country suffered heavy loss colonizing India. But, in contrary they are said to have looted 45 trillion USD from India.