ನೇತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿ 9/11 ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್

oi-Minuddin Nadaf

ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್‌ ಲಾಡೆನ್‌ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್‌ ವಾಟೆಂಟ್‌ ಅಲ್‌ ಖೈದಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಅಯ್‌ಮನ ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿಯನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಯಮಾನ್ ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 9/11 ದಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಎರಡು ದಶಕದ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಖೈದಾ ನಾಯಕ ಅಯಮಾನ್ ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿ ಯುಎಸ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಜವಾಹಿರಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಐಎ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

2011ರಲ್ಲಿ ಅಬೋಟಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಯ್‌ಮನ ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಅಲ್ ಖೈದಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Ayman-al-Zawahiri, from eye surgeon to most wanted terrorist, What Is R9X Hellfire Ninja Missile, The Secret Weapon Used By US To Kill Al Qaeda Chief Ayman Al-Zawahiri.