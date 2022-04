ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿಲೀಪ್ ಜೀವನದ ಹೂವು, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಟಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣಗಳು?: 2017ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Malayalam film actor Dileep was a mimicry artist before becoming star in Mollywood. He is accused in cases related to rape on actress and threatening the investigative officer probing the case.