ಜ.18ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ!

Karnataka

ರಾಯಚೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Two JDS MLA's all set to join BJP. Lingasugur MLA Manappa Vajjal and Raichur MLA Dr. Shivaraj Patil S will join party on January 18, 2018.