ಬಿಬಿಸಿ ಲೈವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ 'ಸೆಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್'

ಲಂಡನ್, ನವೆಂಬರ್ 13: ಬಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದವೊಂದು ಜರುಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೇಳೆ ಇಂಥದ್ದೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲೈವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ 'ಸೆಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್' ಕೇಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಬಿಸಿ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ಇಣುಕಿದ 'ಕಾಮದಾಟ'

ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕೇಳಿಯ ಧ್ವನಿ ನುಸುಳಿದೆ ಇದು ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಸುದ್ದಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಕೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

@BBCBreakfast ermmmm the background noise during that last interview at the Houses of Parliament !!!! What the heck bbc !

ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಎಮ್ಮಾ ವಾರ್ಡಿ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ತಂದರೂ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಮ್ಮಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Someone kept playing one of those videos that has sex noises on bbc breakfast while a reporter was doing a piece to camera, good job keeping a straight face 😂 #bbc #bbcbreakfast #bbcnews