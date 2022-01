ಅಪರೂಪದ 'ಕಂಬಳಿ' ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

International

ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನವರಿ 19: ನಿಸರ್ಗದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಡಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜೆಸಿಂತಾ ಶಾಕಲ್ಟನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಗರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಜೆಸಿಂತಾ ಶಾಕ್ಲೆಟನ್ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್‌ನ ಲೇಡಿ ಎಲಿಯಟ್ ದ್ವೀಪದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಶಾಕಲ್‌ಟನ್, ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವೇ ಸರಿ. ಶಾಕ್ಲೆಟನ್ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶಾಕಲ್ಟನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಉದ್ದವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಕಂಬಳಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿದ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಂತೋಷವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ'

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ನೋಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅದರ ದೇಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಶಾಕಲ್ಟನ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್‌ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್

ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ದೇಹದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕಂಬಳಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೊಂಟದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನ ಉದ್ದವು ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಡು ಆಕ್ಟೋಪಸ್‌ನ ಉದ್ದವು ಕೇವಲ 2.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

