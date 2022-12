ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲಿನ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

India

oi-Punith BU

ಆಗ್ರಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5: ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ಮಾರಕದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಇಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಆರ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು (ಎಎಸ್‌ಐ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಐಎಲ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಎಎಸ್‌ಐಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಗುಮ್ಮಟದಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭವ್ಯವಾದ ಮಹಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದರು. ಷಹಜಹಾನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾಧಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜಾ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಹಲು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಷಹಜಹಾನ್‌ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 17ನೇ ಶತಮಾನದ ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ ಸ್ಮಾರಕವು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

English summary

The Supreme Court today rejected a plea seeking removal of false historical facts related to the construction of Taj Mahal from history books and finding the age of the monument.