ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು 20 ರಹಸ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು: ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ

ಲಕ್ನೋ: ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ (Taj Mahal) ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳು ಇವೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಮುಚ್ಚೇ ಇರುವ 20 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿ ಲಕ್ನೋ ಪೀಠದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳು (Scriptures) ಇವೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ. ರಜನೀಶ್ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ರುದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

The Allahabad high court has received a petition before its Lucknow bench seeking it to issue directives to the Archaeological Survey of India to open 20 rooms inside Taj Mahal to find if Hindu idols and inscriptions are hidden there.