ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..

ಲಕ್ನೋ, ಮೇ 12: ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು? ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಗಳು ತಾಜ್‌ ಮಹಲಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ (ರಜಪೂತಾನ) ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1632ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಅಮೇರ್ ಜಾಗೀರ್‌ನ ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು (ಗೂಳಿಯ ಗಾಡಿಗಳು) ಪಡೆದರು.

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರ್ (ಜೈಪುರ) ಜಾಗೀರ್‌ನ ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ. ಅಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಬೇಗಂ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಕ್ರಾನಾ (ನಾಗೌರ್), ಅಮೇರ್ (ಜೈಪುರ), ರಾಜನಗರ (ರಾಜಸಮಂದ್)ಗಳಿಂದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದನು.

ಅಮೇರ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಷಹಜಹಾನ್‌ನು ಜನವರಿ 21ರ 1632, 21 ಜೂನ್ 1637 ಮತ್ತು 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1632ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರ್‌ನ ಹೊಸ ಗಣಿಯಿಂದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಮುಕಲ್‌ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮುಕಲ್‌ಶಾ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲು ಕಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ವಾಹನಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಷಹಜಹಾನ್ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ತರಲು ಅನೇಕ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಎಲ್ಹದಾದ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ರಜಪೂತನ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜರು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಷಹಜಹಾನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜಾ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಒಲವು ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

