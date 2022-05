'ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಮ್ಮದು' ಎಂದ ಜೈಪುರ ರಾಜಮನೆತನದ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ

Jaipur

oi-Sunitha B

ಜೈಪುರ ಮೇ 11: ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ, ಜೈಪುರ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್‌ಸಮಂದ್‌ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ರಾಜಮನೆತನದ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರಮನೆಯು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲಹಾಬಾದ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು 20 ರಹಸ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳು: ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ

ಜೈಪುರ ರಾಜಮನೆತನದವರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯೂ ಹೌದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಜೈಪುರದ ಹಳೆಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಷಹಜಹಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಷಹಜಹಾನ್ ಜೈಪುರ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬವು ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು ತಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ದೃಢವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

