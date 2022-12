India

ಚಂಡೀಗಢ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14: ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಪರವಾನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಚಂಡೀಗಢ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಡೆತನದ ಬಸ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಂಡೀಗಢವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಖಾಸಗಿ ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಚಂಡೀಗಢ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಒಡೆತನದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 2018 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾದಲ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಲಾಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭುಲ್ಲರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೂಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಭುಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾದಲ್ ಕುಟುಂಬವು 2007ರಿಂದ 2017ರ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾದಲ್‌ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 2018 ಅನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಸಾರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಯೋಜನೆ 2022ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 39 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಂತದ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಸಹಚರರ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಭುಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

