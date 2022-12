ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ 20 ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1: 2022ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖದ ವರ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

IT Layoffs : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 853 ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 1,37,492 ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ವಜಾ

ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ, ಟ್ವಿಟರ್, ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಸಿಸ್ಕೊ, ರೋಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದವು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 73,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 853 ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,37,492 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯದ ನಡುವೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವ 20 ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್, ಆಪಲ್, ಸಿಸ್ಕೋ, ಚೈಮ್, ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್, ಡ್ಯಾಪರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಗುಂಪು, ಡೋರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್, ಎಚ್‌ಪಿ, ಪೆಲೋಟನ್, ಇಂಟೆಲ್, ಲಿಫ್ಟ್, ಮೆಟಾ, ಟ್ವಿಟರ್, ಪಟ್ಟೆ, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್, ಅಪ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೀಗೇಟ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ವರೆಗೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿವೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನಿಂದ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

English summary

Many have lost their jobs in 2022, making it a sad year for them. Hundreds of employees have been laid off as part of the job cuts. Still many are being asked to leave.