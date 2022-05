CBSE ಟರ್ಮ್ 2 ಬೋರ್ಡ್: 10, 12ನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾರಂಭ: ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 18: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ (CBSE) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು CBSE ಟರ್ಮ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, CBSE ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ CBSE ಇನ್ನೂ ಟರ್ಮ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 2022 CBSE ಟರ್ಮ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ದಿನದ ಗುರಿಯನ್ನು 22ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 35 ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ CBSE ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, 2022 ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಗತಿ 10ರ CBSE ಟರ್ಮ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2022 ಮೇ 24ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. CBSE ತರಗತಿ 12 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 15, 2022 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮಂಡಳಿಯು ನಂತರ ಟರ್ಮ್ 1 ಮತ್ತು ಟರ್ಮ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ CBSE ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

CBSE Term 2 Board Results 2022: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has asked schools to begin the process of evaluating the completed papers and the results are expected by July.