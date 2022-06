ಶಿಂಧೆ ಟೀಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ: ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವರು ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ

India

oi-Naveenkumar N

ಗುವಾಹಟಿ, ಜೂನ್ 23: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಪರವಾಗಿ ವಾಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ಗುರುವಾರ ಗುವಾಹಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು ನಗರದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನೆಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಂಗೇಶ್ ಕುಡಾಲ್ಕರ್, ದೀಪಕ್ ವಸಂತ್ ಕೇಸರ್ಕರ್, ಸದಾ ಸರ್ವಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರಾಥೋಡ್, ಗುರುವಾರ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 35ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಏಳು ಜನ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ಶಿಂಧೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಗುರುವಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಾಸಕರು 'ಶಿಂಧೇ ತುಮ್ ಆಗೇ ಬಾಧೋ, ಹಮ್ ತುಮ್ಹಾರೆ ಸಾಥ್ ಹೈ' (ಶಿಂಧೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ) ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

