ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ: ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೂ ತೊಂದರೆಯೇ, ಕಾರಣ?

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 18: ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವವರ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ತಗ್ಗಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಲ್ಳುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ 21 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು.

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ವರ್ಷ 46,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2015 ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 46,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2022ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

English summary

The government has announced a one-year relaxation in the maximum age limit for recruits this year, from 21 to 23 years. But this can be a one time problem.