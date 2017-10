ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

Hassan

Gururaj

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rs 4 crore hundi donations collected in Sri Hasanamba temple, Hassan during the time of October 12 to 21, 2017. ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು?