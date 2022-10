Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 21: ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಖಾಸಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1,000 ರಿಂದ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಪ್‌ನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಪ್‌ನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ತರಲಿದೆ. ಅದಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಒಪನ್‌ (ಬೆಕ್ನ್) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಆಪ್ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ನೇಹಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ದರಗಳ ಮಾತ್ರವೇ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಚಾಲಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅವರು ಓಡಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ರೂ, 20 ರೂ ಅಥವಾ 30 ರೂ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡೊ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿನ 'ಯಾತ್ರಿ' ಆ್ಯಪ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ರೈಡ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಚಾಲಕರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Protesting against the exorbitant charging of app-based Autorickshaw aggregators like Ola and Uber, Bengaluru auto drivers have come forward to serve passengers in the name of our Yatri with the help of private technicians.