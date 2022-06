ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ, 15K ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದ SAP

Jobs

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 13: ಜರ್ಮನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೈತ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ SAP ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, 15,000 ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 41 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು SAPನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ (SAP ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ) ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ SAP ಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ," SAP SE ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಥಾಮಸ್ ಸೌರೆಸ್ಸಿಗ್ ಹೇಳಿದರು. "ನೇಮಕವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದು SAP ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು MD ಸಿಂಧು ಗಂಗಾಧರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 14,000 ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ GDP ಯ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 50% ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು SAP ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ ಪರಿಹಾರಗಳಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ತಂಡವು ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

SAP Labs--the German software giant's research and development arm--will double its current India workforce by 2025 as it will open a new campus in Devanahalli, Bengaluru with a capacity of 15,000 people.