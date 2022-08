Agriculture

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 24: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆ 10 ರುಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗೆ 85-95 ರುಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗೆ 75-85 ರುಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 60 ರುಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಲಾಹೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆ 10 ರುಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಹೆಸರುಕಾಳು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ರಿಂದ 4 ರುಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

